Faglig direktør for Infektionsberedskab i Statens Serum Institut Kåre Mølbak skriver fredag, at "ingen har forbudt" raske børn i at lege. Der har været forvirring om, om børn må lege med hinanden under corona-krisen.

Statens Serum Institut retter ind i forhold til børns leg

Efter en større forvirring om, hvorvidt børn må lege sammen under corona-epidemien, retter Statens Serum Institut nu ind under Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det skriver lægefaglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak i et skriftligt citat fredag, efter at Ekstra Bladet har rejst kritik af forskellige meldinger fra myndighederne.

- Der er ingen, der forbyder raske børn at lege sammen. Såfremt man laver en legeaftale, bør man overholde de råd, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

- Det vil sige, at legen gerne skal ske udenfor, i grupper på to til tre børn, aftalen skal være kortvarig, børnene skal holde afstand og så skal de være raske, skriver han.

Der har været en vis forvirring, efter at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, flere gange har sagt, at raske børn gerne må lege med raske børn. Så længe det er i små grupper og helst udenfor.

Torsdag sagde Kåre Mølbak dog under DR-udsendelsen Lægens Bord, at børn ikke bør lege sammen.

- De skal lytte til, hvad vores statsminister og dronning har sagt. Man skal holde afstand - og det gør børn ikke. Så derfor skal man aflyse legeaftalerne, sagde han.

Men fredag skriver han ud over ovenstående:

- Raske børn kan dog i sjældne tilfælde bære virus og smitte, og børn kan have svært ved at holde afstand i en god leg, de kan møde andre børn på legepladsen og så videre.

- Derfor kan man også overveje, om der kan være en anden måde at holde sit barn beskæftiget på end ved en legeaftale. Husk at dette har en ende.

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at børn gerne må lege, og at det vigtigt for deres mentale sundhed. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understregede den pointe på et pressemøde for børn.

- Man må godt have legeaftaler med sin bedste ven. Men det skal være få, og det skal helst være de samme. Og man skal huske at vaske hænder grundigt, sagde han.