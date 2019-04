Staten skal af med millioner efter nederlag i banksag

Ernst & Young har brugt godt 45 millioner kroner på udgifter til advokater under den historiske retssag, fremgår det af dommen, men får altså kun dækket godt halvdelen.

Sagsomkostningerne skal betales af Finansiel Stabilitet (FS), som er statens selskab, der rydder op efter kuldsejlede pengeinstitutter.

Efter at Roskilde Bank gik ned, rejste det statslige selskab krav om erstatning på i alt en milliard kroner af den tidligere direktion, bestyrelse og af revisionsselskabet Ernst & Young. Påstanden var, at banken blev drevet på uforsvarlig vis, og det blev også hævdet, at revisorerne havde et ansvar.

Finansiel Stabilitet led dog nederlag. I november 2017 frifandt Østre Landsret samtlige sagsøgte.

FS har dog besluttet at gå videre. I ankesagen ved Højesteret er kravet sat ned til 375 millioner kroner, mens man har opgivet at få Ernst & Young dømt.

Derefter har der udspillet sig et opgør om sagsomkostningerne, og det er dette spørgsmål, som fem dommere i Højesteret onsdag har udtalt sig om.

Dels skal Finansiel Stabilitet friholde revisionsselskabet og to sagsøgte revisorer for fem millioner kroner, som Ernst & Young oprindeligt blev pålagt at betale til statskassen.

Og dels hæves det beløb, som FS skal betale den sejrende modpart, fra ni millioner kroner til godt 15 millioner kroner. På bundlinjen står altså, at det statslige selskab skal af med cirka 20 millioner kroner i alt.

FS har anlagt en stribe retssager om ansvar efter pengeinstitutters forlis, og de retlige opgør har betydet enorme udgifter til advokater.

Ifølge den seneste årsrapport er der foreløbig brugt 386 millioner kroner til at føre sagerne. Men dertil skal lægges idømte sagsomkostninger.

I sagen om Roskilde Bank blev FS således dømt til at betale 63 millioner kroner til nogle af de sagsøgte fra ledelsen. Og i sagen om Amagerbanken, som ligeledes blev tabt, røg sagsomkostningerne op på 77 millioner kroner.

Den tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken, N.E. Nielsen, har tidligere kommenteret det store forbrug, som han kaldte skræmmende.

- Der er tale om et stort værdispild. De penge kunne have været brugt meget bedre, sagde han.

Men direktøren for Finansiel Stabilitet, Henrik Bjerre-Nielsen, har omvendt sagt, at det er i samfundets interesse at føre sagerne.