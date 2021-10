Staten overtager Porsche fra Nicklas Bendtner

I sagen var Bendtner tiltalt for flere gange at have kørt uden gyldigt kørekort. Han er tidligere blevet frakendt førerretten i Danmark i tre år.

I et retsmøde i sidste uge forklarede han, at han af sin advokat havde fået at vide, at han lovligt kunne køre igen på sit britiske kørekort.

Hans forsvarer har afvist, at der var grundlag for at konfiskere køretøjet. Det er en Taycan Turbo S, som er Porsches bud på en elektrisk sportsvogn.