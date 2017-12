Staten fyrer advokater efter nederlag i Roskilde Bank-sag

Efter to års retsmøder valgte Østre Landsret i november at frifinde samtlige sagsøgte i sagen, og tilsyneladende mener Finansiel Stabilitet, at advokaterne fra Gorrissen Federspiel har fejlet.

I forbindelse med frifindelsen i landsretten gjorde retsformanden da også eksplicit opmærksom på, at advokaterne havde forsømt at opgøre størrelsen på de tab, som ledelse og revision skulle dømmes til at erstatte.

Alene af den grund måtte der ske frifindelse, lød vurderingen fra landsretten.

Utilfredsheden har blandt andet fået statens finansielle oprydningsselskab til at kræve et nyt hold af advokater, som skal føre sagen i Højesteret.

- Finansiel Stabilitets bestyrelse har besluttet sig for at skifte ud i den personkreds fra advokatfirmaet, som skal føre sagen, sagde Brian Mikkelsen forleden i et samråd i Folketingets erhvervsudvalg.

Det skriver både Berlingske og Økonomisk Ugebrev Ledelse, der har gennemgået ministerens udtalelser fra samrådet.

- Landsrettens påpegning af, at der ikke har været det fornødne grundlag for at foretage et skøn over tabene synes (...) at fremstå som en kritik af det juridiske arbejde, sagde Mikkelsen og fortsatte.

- Hvis Finansiel Stabilitets advokater ikke har udført deres arbejde ordentligt, så mener jeg, at det er utilfredsstillende.

I Gorrissen Federspiel siger bestyrelsesformand Peter Appel ifølge Økonomisk Ugebrev Ledelse, at advokatfirmaet ikke mener at have begået nogen fejl, men at man i øvrigt ikke ønsker at kommentere sagen.

Da opgøret om Roskilde Bank blev behandlet i landsretten, var erstatningskravet fra Finansiel Stabilitet en milliard kroner.

I Højesteret er målet reduceret til 375 millioner kroner, da man har valgt ikke at anke frifindelsen af revisionsfirmaet EY og en tidligere direktør.