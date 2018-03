Stasi-agent vil fortsætte retssag mod historiker

For nylig frifandt Københavns Byret såvel Bent Jensen som Gyldendal, men Jeppesen vil anke til landsretten, oplyser hans advokat, Henrik Karl Nielsen.

I sin bog om Danmark under den kolde krig skriver Jensen, at Jeppesen "var skyld i, at flere østtyske borgere havnede i østtyske fængsler".

Det er dette udsagn, som retssagen især handler om, for Jeppesen hævder, at det er forkert og ærekrænkende.

Historikeren havde sin oplysning fra den research, som journalisterne Per Michaelsen og Mette Herborg fremlagde i to bøger.

Netop fordi de to journalister tidligere af Østre Landsret er blevet frifundet for en næsten enslydende udsagn i en lignende retssag, som Jeppesen også anlagde, falder sagen mod Jensen og Gyldendal til jorden.

Byretsdommer Charlotte Meincke henviser til landsrettens dom og skriver, at Bent Jensens udsagn derfor ikke udgør "en retsstridig krænkelse af Jan Aage Jeppesens ære".

I byretten har Jeppesens advokat sagt, at man ikke bare kan gentage landsrettens dom mod journalisterne. Der er forskel på pressefolk og forskere. Førstnævnte gruppe har et videre spillerum, har argumentet lydt - men det har ikke nogen betydning i afgørelsen.

Her kan man i øvrigt også læse, at Jeppesens ære ikke krænkes, hvis man skriver eller siger, at han har spioneret mod Danmark. Det skyldes til dels et selvmål, han har scoret på Facebook. Her betegnede han på et tidspunkt sin indsats som "klassisk spionage", bemærker byretsdommeren.

Opgøret koster Jan Aage Jeppesen, der i dag bor i det sydlige Spanien, en del penge. Således er han af byretten dømt til at betale hver af modparterne 25.000 kroner.

Bent Jensen har advokat Karoly Nemeth ved sin side, og advokaten har flere gange tordnet mod Jeppesen, som beskyldes for at "forulempe det danske retssystem med meningsløse sager".