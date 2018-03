Stasi-agent taber injuriesag mod historikeren Bent Jensen

Byretten pålægger den tidligere agent, Jan Aage Jeppesen, at betale sagsomkostninger på i alt 50.000 kroner til de to modparter.

Da DDR eksisterede, arbejdede Jeppesen for sikkerhedstjenesten Stasi, som kaldte ham Apollo og Hamster.

Den tidligere agent stejlede dog, da han i sit hjem i Sydspanien så sig omtalt over otte linjer i Bent Jensens værk "Ulve, får og vogtere" fra 2014.

Nærmere bestemt var det historikerens udsagn om, at Jan Aage Jeppesen havde været skyld i, at østtyskere havnede i fængsel, som stødte ham.

Derfor anlagde han retssagen for at få oprejsning. I sagen har han dog ikke forlangt erstatning.

Baggrunden for, at dommer Charlotte Meincke har frifundet såvel Bent Jensen som forlaget Gyldendal, der udgav værket, kan pressen ikke få oplyst mandag i byretten.

Formelt blev dommen afsagt klokken 13, men den forelå ikke i en færdig form, lyder forklaringen i byretten.

Under et retsmøde i januar anerkendte Jeppesen, at han i løbet af otte år udførte flere opgaver for Stasi.

- Der er virkelig meget at kritisere mig for, bemærkede han.

For eksempel tog han fotos af personer, der i Fælledparken i København bemandede en stand for den polske bevægelse Solidaritet. Han orienterede også Stasi om, at hans polske svigerfar havde sympati for bevægelsen, ligesom han lavede en tegning af toldbygningen i Gedser.

I alt mødtes han med Stasi 18 gange, som betalte ham for indsatsen.

I januar-retsmødet tordnede advokat Karoly Neméth, der forsvarede Bent Jensen, mod Jeppesen og talte om dennes "modbydelige, usympatiske og usle aktiviteter".

Omvendt fastslog Jeppesens advokat, Henrik Karl Nielsen, at der ikke var dokumentation for påstanden om, at aktiviteterne havde medført, at østtyskere blev fængslet.