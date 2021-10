Standarddronningen videregiver danseglæden

Anne Laxholm startede med at gå til dans, da hun var omkring tre år gammel. Da hun var 15 år, rykkede hun fra den lokale danseskole til Ellen Bagers danseskole i Helsingør.

Det var her, hun mødte manden, som hun kom til at danne par med - både professionelt og privat - Hans-Henrik Laxholm. Hun stod uden dansepartner, da hendes dansepartner stoppede.

- Men der så jeg den her unge mand, der sad nede i hjørnet, og det var Hans-Henrik. Ham kom jeg så til at danse med, siger hun.

- Det er den korte version, tilføjer hun med et grin.

Anne og Hans-Henrik Laxholm er både blevet danmarksmestre fra 1975 til 1980, europamestre i 1979 og samme år de første danske verdensmestre i standarddans.

De flyttede til England i 1974 for at danse. Til tider har deres tætte professionelle parløb været hårdt, fordi man med dans kommer meget tæt på hinanden, fortæller Anne Laxholm.

- Men når det var dejligt, så var det også fantastisk, fordi man var sammen med den, man elskede, og rejste verden rundt, siger hun.

Karrieren stoppede i 1989, og parret flyttede til Danmark i 2001.

Anne Laxholm har været dommer, siden "Vild med dans" startede i 2005. Hun synes, at det var en spændende udfordring.

- Det er et program, som gør danskerne glade for dans. Da jeg selv har fået så meget ud af dansen, så synes jeg kun, det er skønt, hvis jeg kan give lidt af det til danskerne, siger hun.

Hun kan også godt lide meddommerne, og at det er direkte fjernsyn.

- Det gør, at man skal være på mærkerne. Hvis man kommer til at tage det forkerte skilt op en aften, så er det ikke så godt, for man kan ikke lave det om. Alle har set det, fortæller hun.

Dansen fylder meget i Anne Laxholms hverdag, også når hun ikke sidder i dommerstolen.

Til daglig underviser hun sammen med ægtemanden på Dance Academy Laxholm.

Da de startede dansestudiet i 2004, var det egentlig ikke meningen, at de skulle undervise.

Men da folk begyndte at henvende sig efter, Anne Laxholm havde medvirket i "Vild med dans", besluttede parret sig for at prøve.

Anne Laxholm kan rigtig godt lide at formidle passionen for dans.

Hun underviser mandag til torsdag og ofte også om søndagen.

- Så på nær min fridag om lørdagen fylder dans rigtig meget, siger hun.

Anne og Hans-Henrik Laxholm har været gift i 48 år og har datteren Lisamaria sammen. Den runde fødselsdag skal fejres med en intim middag.