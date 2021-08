Stalking skal stoppes mere effektivt

Det mener et bredt flertal i Folketinget, som mandag morgen præsenterede en række tiltag, der skal sikre bedre hjælp til ofre for stalking.

De mange tusinde danskere, som hvert år er udsat for overvågning, trusler og forfølgelse, skal have bedre hjælp - og samtidig skal indsatsen over for stalkere være mere konsekvent.

Partierne lægger blandt andet op til at ændre straffeloven.

Her vil man indføre en særskilt stalkingparagraf. Den skal både definere og kriminalisere stalking. Strafferammen skal være op til tre års fængsel.

- En sådan bestemmelse vil sende et vigtigt signal til ofre og gerningsmænd om, at stalking udgør en alvorlig forbrydelse på linje med for eksempel psykisk og fysisk vold, fremgår det af udspillet.

Derudover får stalkere bedre behandlingsmuligheder, mens ofre skal have ret til en bistandsadvokat.

- Ofre for stalking skal føle sig trygge i mødet med politiet og anklagemyndigheden, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i udspillets forord.

- De skal føle sig taget godt imod og behandlet med respekt og forståelse gennem hele sagsforløbet. Og de skal opleve, at de modtager den støtte fra myndighederne, som er nødvendig, for at de kan komme videre i livet.

Aftalen "Bedre hjælp til ofre for stalking" indeholder 14 initiativer. Bag den står regeringen, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet.

Overvågning, trusler og forfølgelse plager mange tusinde mennesker. Mellem 67.000 og 98.000 er årligt udsat for stalking af forskellig slags, anslås det.

Cirka halvdelen af dem føler sig tvunget til at ændre i deres daglige rutiner. Det fremgår af en undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

I dag kan politiet udstede et tilhold til gerningsmanden. Tilholdet forbyder personen at kontakte offeret.

I 2018 kontrollerede den overordnede anklagemyndighed arbejdet i politikredsene. Sagsbehandlingstiderne blev betegnet som "uacceptabelt lange". Mange steder i politiet blev frister ikke overholdt.

Direktøren i organisationen Danner, Lisbeth Jessen, har tidligere beskrevet konsekvenserne.

- Når sagen trækker ud i halve og hele år, mister kvinden troen på systemet og må ofte med baggrund i chikane flytte jævnligt og søge tilflugt på krisecenter flere gange, sagde hun i 2019.

Nu skal ofrenes nødråb have en bedre modtagelse hos politiet. I alle politikredse skal der oprettes specialiserede teams, og betjente skal have mulighed for en særlig efteruddannelse, fremgår det af udspillet.

Endvidere skal der være adgang til varetægtsfængsling af stalkere.

Ask Elklit, som er professor i klinisk psykologi på Syddansk Universitet, er meget positivt stemt over for en styrket indsats. Han ser det som helt afgørende, at der sættes tidligt ind.

- Vi har undersøgt stalkede mødre og fandt ud af, at de havde det utroligt dårligt. Tre fjerdedele af gruppen havde ptsd og høj forekomst af angst og depression. Så det var en lille smule rystende, siger Elklit.

- Af 30-40 undersøgte grupper var de blandt dem, som havde det værst. De kunne sammenlignes med de flygtninge, som kommer i behandling, uddyber han.