Stærk blæst på vej: Nu ryger æblerne af dit træ

Har du ikke allerede pillet æblerne af dit træ, så er det en god idé at gøre det. For torsdag bliver en rigtig "æblerystedag", hvor stærk vind vil ruske så meget i dine træer, at æblerne nok skal falde af og lande på jorden. Det siger meteorolog Mette B Wagner fra DMI.

Når du nu alligevel er ude i haven, så vil det også være en god idé at sikre løse genstande som havemøbler og trampoliner.

- Onsdag kan blive rigtig sommerlig, men torsdag vil vejret byde med regn og masser af blæst. Ved vestvendte kyster kan middelvinden nå op på stormende kuling med vindstød af stormstyrke, forklarer hun.

Det er en koldfront med udbredt regn, som bevæger sig ind over Nordvestjylland i løbet af natten til torsdag. Herfra fortsætter den ned over Danmark. Den nuværende prognose indikerer, at risikoen for stormende kuling med vindstød af orkanstyrke er størst ved kystnæreområder i Nordvestjylland og Nordsjælland.

Skulle vi nå op på rigtig storm, hvilket i skrivende stund er ret usikkert, vil det være den første storm i Danmark i 543 dage.