Stædig historiefortæller vil beskrive verden

Tirsdag den 16. juni fylder journalist og administrerende direktør Karsten Kjær 70 år.

Han siger selv, at drømmen om at opleve og beskrive den store verden i sin tid inspirerede ham til at blive journalist.

Karsten Kjær kan få ideer og fortælle gode historier, så alle kan være med. Rigtig mange tv-seere i Danmark vil genkende hans ansigt og stemme.

Senest interviewede han dronningen om det kongelige ordensvæsen i en temalørdag på DR2.

De seneste 25 år har han været producent og direktør i sit eget tv-produktionsselskab, Freeport, der står bag hundredvis af dokumentarer og livsstilsserier.

Han blev i 1978 uddannet som journalist på dagbladet Politiken, men senere var det tv-mediet, der trak.

Det førte ham i 1985 til Nordisk Film, hvor han blandt andet var med til at udvikle underholdningsprogrammet Eleva2ren, der blev en stor succes i TV 2's tidligste år.

Her leverede han uge efter uge et personligt indslag - blandt andet med rejsebeskrivelserne "Kjær i Østen".

Men tiden i Nordisk Film begyndte noget usædvanligt for Karsten Kjær, der har beskrevet for fagbladet Journalisten, at han faktisk på et tidspunkt blev fyret.

Han fik en opsigelse på sit bord, som han bare skulle underskrive.

- Men i stedet smed jeg den i papirkurven og arbejdede videre. Jeg syntes, tv var spændende, og jeg skulle ikke hældes ud med badevandet, har han fortalt.

- Kabalen gik ikke op, men de blev ved med at udbetale løn, og jeg arbejdede som en sindssyg. Mindst 60 timer i ugen. Det var de ti bedste år i mit arbejdsliv.

Senere blev han direktør i MTG og tog initiativ til TV3 Nyhederne. Det var her, han grundlagde produktionsselskabet, som han senere overtog som eneejer.

Karsten Kjær har en datter på 18 år og bor ved søerne i København.