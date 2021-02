Stadig politisk krudt i Gordon Brown

Noget skal laves om.

Briternes tillid til centralstyret i London er ved at gå fløjten.

Storbritannien er ved at blive splittet. Der er løsrivelsestendenser i Nordirland og i Skotland, skrev han i Daily Telegraph i januar.

Gordon Brown, der fylder 70 den 20. februar, har sine rødder i netop Skotland.

Han er ikke længere politiker i Westminster. Men han råder de nuværende politikere og regeringen til at gøre noget.

For brexit og covid-19 har svækket mange af de bånd, der knytter England, Skotland, Wales og Nordirland sammen, skrev han.

Labour-politikeren Gordon Brown var i en årrække helt i toppen af britisk politik.

Da Labour vandt valget i 1997, blev Gordon Brown udnævnt til finansminister.

Den post beholdt han frem til 2007, da premierminister Tony Blair trak sig. Derefter rykkede Brown ind i Downing Street nummer 10 som premierminister.

Men han blev aldrig populær hos vælgerne.

Brown virkede akavet på tv.

På et tidspunkt glemte han, at han stadig bar en mikrofon, da han satte sig ind i en bil. Så alle kunne høre, at han bagtalte en vælger, han netop havde mødt.

Ved valget i 2010 var han ifølge meningsmålinger den mest upopulære premierminister i et halvt århundrede.

Valget blev en katastrofe for Labour, og Brown nåede kun tre år som regeringsleder.

Brown blev efter sin afgang menigt medlem af Underhuset.

Han er foreløbig den sidste premierminister, som Labour har haft.

Efter ham har de konservative siddet på posten, i øjeblikket med Boris Johnson.

Gordon Brown blev første gang valgt ind parlamentet i 1983. Men efter at have tabt posten som premierminister var det som om, at den parlamentariske gnist i ham blev svagere.

Ikke at han ikke interesserer sig for politik, for det gør han.

Ved Skotlands folkeafstemning om uafhængighed i 2014 førte han kampagne i Skotland for at holde Storbritannien samlet.

Det blev også et nej til løsrivelse, men politik i London ville Brown ikke mere.

Britiske kommentatorer noterede, at han efter valget i 2010 begyndte at vise sig mindre og mindre i Westminster.

Og ved valget i 2015 stillede Brown ikke op igen.