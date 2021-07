Ifølge Ekstra Bladet er seks-syv indsatte mistænkt for at have planlagt et terrorangreb bag murene rettet mod fængselsbetjente. (Arkivfoto)

Artiklen: Stadfæstet: Ikke grundlag for at fængsle i hemmelig sag

Stadfæstet: Ikke grundlag for at fængsle i hemmelig sag

Østre Landsret stadfæster afgørelse om, at der ikke er grundlag for at varetægtsfængsle de personer, som er mistænkt i en hemmelig sag.

Det oplyser Fyns Politi i en mail til Ritzau.

Personerne blev i første omgang fremstillet i grundlovsforhør i Svendborg i torsdags.

Her afgjorde dommeren, at der ikke var grundlag for fængsling, men anklagemyndigheden kærede til landsretten, som altså nu har blåstemplet beslutningen.

Grundlovsforhøret foregik for såkaldt dobbeltlukkede døre, så selv sigtelsen imod personerne holdes hemmelig.

Ifølge Ekstra Bladet er der dog tale om seks-syv indsatte i Nyborg Fængsel, som angiveligt skal have planlagt et terrorangreb bag murene. Det formodede terrorangreb skulle ifølge avisen angiveligt være rettet mod fængselsbetjente.

De indsatte blev efter grundlovsforhøret i byretten flyttet til andre fængslinger, hvor de fortsætter afsoningen af deres domme, skrev avisen i forrige uge.

Også Fyens Stiftstidende har beskrevet, at sagen muligvis handler om planlægning af terror.

Ifølge avisens oplysninger skal årsagen til grundlovsforhøret måske findes i, at det er lykkedes politiet at optrevle planer om et terrorangreb i Nyborg Fængsel, skrev avisen fredag. Af artiklen fremgår det dog også, at det endnu ikke var lykkedes avisen at få bekræftet oplysningerne.

Politiet holder kortene tæt til kroppen i sagen og kommer kun med få oplysninger til Ritzau onsdag morgen.

- Landsretten har stadfæstet afgørelsen fra Retten i Svendborg, der ikke fandt grundlag for at varetægtsfængsle de personer, der torsdag den 1. juli 2021 blev fremstillet i et grundlovsforhør.

- Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger eller kommentarer, da grundlovsforhøret i sagen foregik for dobbeltlukkede døre, skriver kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg fra Fyns Politi i mailen.