Sprogforsker om ordet eskimo: Det udpeger folk som fremmede

Mandag valgte isproducenten Hansens Is at ændre navnet på sin is "Eskimo" til "O'Payo", fordi man mener, at ordet hører en svunden tid til.

Ifølge Henrik Lorentzen, som er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, skaber det stor debat, når befolkningsgrupper bliver omtalt på en bestemt måde, som de ikke selv bryder sig om.

- Hvis andre lægger vægt på noget bestemt hos én, som man ikke selv synes er vigtigt, så kan det virke stødende.

- Det er ofte dét, som er sagen: Hvis eskimo langt tilbage betyder "de, der taler et fremmed sprog", bliver man udpeget som noget fremmed, og det har man ikke brudt sig om, forklarer han.

Betegnelsen var ifølge Den Store Danske almindeligt anvendt fra midten af 1800-tallet, men kan ifølge opslagsværket i dag virke stødende.

I 1977 blev betegnelsen iniut, som betyder mennesker, vedtaget på Iniut Circumpolar Conference, der samler inuit-befolkninger i Alaska, Canada og Grønland. Siden har ordet inuit vundet indpas.

Henrik Lorentzen mener, at det har stor betydning, hvilke ord der bruges om én selv.

- Ordet "neger" betyder eksempelvis slet og ret "sort" på latin, og så har man ikke sagt mere, end at det er mennesker med sort eller mørk hud.

- Men det kan man ikke bruge som forsvar for ordet længere, for vi er et andet sted, hvor ordet har mange medbetydninger, og derfor bliver ordet diskuteret meget, forklarer han.

Denne form for betegnelser er dog et svært område, som bevæger sig meget hurtigt, siger han.

- Én ting er den oprindelige betydning, men man må også se på konteksten og også intentionen hos den, der bruger ordet. Selv hvis intentionen ikke er dårlig, kan ordet opfattes negativt.

- Hos os (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, red.) har vi meget fokus på det, og vi forsøger at følge med, men det er svært at være helt klar over, hvad der rører sig. Man kan også nemt komme til at afsige domme om andre menneskers holdninger og sprogbrug, siger han.