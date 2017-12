En 39-årig mand blev onsdag idømt to års fængsel og efterfølgende udvisning af landet for at have kørt to mennesker ihjel ved en blodig trafikulykke 10. juni på Mors. Foto: Free/Jan Bjerre Lauridsen / Ritzau

Spritbilist udvises efter at have kørt to personer ihjel

En 39-årig mand idømmes to års fængsel og udvisning af Danmark for at have kørt to personer ihjel på Mors.

Danmark - 20. december 2017 kl. 16:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 39-årig mand er ved Retten i Holstebro idømt to års fængsel og udvisning af landet for at have kørt to personer ihjel ved en voldsom trafikulykke på Mors 10. juni. Den dømte - Wojciech Bartlomiej Gunerka - havde en promille på 1,88, og kørte mindst 123 kilometer i timen på en strækning, hvor fartgrænsen er 80 kilometer i timen. Læs også: Spritbilist med promille på 1,88 kørte to personer ihjel Vidner har forklaret, at han foretog en særdeles hasarderet overhaling i sin sølvgrå Mazda. Det skete et sted på vejen, hvor overhaling er forbudt. En 30-årig kvinde og en 53-årig mand omkom ved ulykken Den tiltalte har erkendt sig skyldig i hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab. Han har forklaret, at han havde drukket seks øl og noget vodka, inden han satte sig i bilen. Derefter husker han ikke, hvad der skete. I retten kæmpede han med at holde tårerne tilbage. - Jeg er meget ked af det, der skete, og undskylder, sagde han via sin tolk. Den 39-årige er polsk statsborger og har de seneste tre år boet på Mors, hvor han har arbejdet som svejser. Manden, der ikke tidligere er straffet, har protesteret mod udvisning af landet. Men dommer Lillian Lund Tinggaard har valgt at følge anklagerens indstilling. - Du har ikke nogen reel tilknytning til Danmark. Du har boet her nogle år, men din kæreste og dine to børn er i Polen. - Du behersker ikke det danske sprog, og du har ikke længere noget arbejde her, forklarer dommeren om baggrunden for udvisningen. Ud over fængsel og udvisning frakendes manden også førerretten i otte år. Ved ulykken blev han kvæstet og mistede det ene ben. Han går nu med benprotese. Desuden har han fået foretaget en stomioperation, så afføring og urin kommer ud gennem bugvæggen. Den dømte vil nu indbringe spørgsmålet om udvisning og frakendelse af førerretten for landsretten. Anklager Camilla Berg havde argumenteret for mindst tre års fængsel. Hun siger, at hun nu vil nærlæse dommen og overveje, om den skal ankes til skærpelse.