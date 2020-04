Artiklen: Spritbilist dømt for at køre ældre kvinde ihjel

Spritbilist dømt for at køre ældre kvinde ihjel

Kun godt en måned efter, at en 53-årig mand blev taget for spritkørsel, sad han igen fuld bag rattet og kørte en ældre kvinde ihjel.

Torsdag er han ved Retten i Randers blevet idømt et år og ni måneders fængsel for spritkørsel. Desuden blev han frakendt kørekortet i ti år.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken skete den 27. januar om formiddagen i Øster Tørslev nord for Randers.

Her var en 78-årig kvinde ved at krydse vejen med sin rollator, da den 53-årige kom kørende midt ude på vejen. Han ramte kvinden med omkring 50 kilometer i timen.

Mindre end en time senere blev hun erklæret død.

Da politiet kom frem, blev manden anholdt. I hans bil stod en treliters vin, som han erkendte, at han havde drukket af, mens han kørte. En blodprøve afslørede en promille på mindst 2,55.

I december blev han også afsløret bag rattet - dengang med en promille på mindst 2,94.

- Der er flere skærpende omstændigheder i den her sag, og det indgik i straffen, at den 53-årige måneden forinden var blevet anholdt for at have kørt i stærkt påvirket tilstand, udtaler anklager Jacob Gents i pressemeddelelsen.

Den 53-årig har under sagen nægtet sig skyldig, og han overvejer nu, om han vil anke dommen til Vestre Landsret.