Sprinter kunne ikke løbe fra dopingdom

Hundredmeterløberen havde ellers kurs mod en status som en vaskeægte britisk sportslegende, men han ramte muren i 1999, da han testede positiv for det forbudte stof nandrolon.

Selv nægtede han at have gjort noget som helst forkert. Han blev idømt to års karantæne, på trods af at han forlængst var stoppet med at konkurrere på højeste plan.

Atleten, der er født i Saint Andrew i Jamaica, satte masser af rekorder i sin tid.

Han er stadig den hurtigste brite over 100 meter nogensinde med 9,87 sekunder. I 1995 slog han rekorden for 200 meter-løb og er i dag den syvende hurtigste på distancen nogensinde.

Hans trofækabinet tæller adskillige medaljer fra både verdensmesterskaber og olympiske lege.

I 1990 blev han tildelt den fornemme orden som Officer of the British Empire for sine præstationer på løbebanen.

- Jeg vil ikke brokke mig, hvis folk husker mig som en af de bedste atleter i verden, skriver han i sin selvbiografi.

Men selv om præstationerne var fornemme, vil de formentlig efterfølges af et overordentlig tungt "men".

I dag står Christie bag projektet Street Athletics, der skal få børn til at dyrke mere atletik.