Sportsfiskere: Tilsyn og kontrol sejler på havbrugsområdet

- Det viser et billede af, at det sejler på hele havbrugsområdet, siger han og kalder situationen for "fuldstændig uacceptabel".

Men for Verner W. Hansen, der er formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, kommer det ikke som den helt store overraskelse, at der er problemer med havbrugenes placeringstilladelser:

- Det er jo nogle vigtige tilladelser og vurderinger, der skal foretages i forhold til vores natur, vandmiljø og fiskebestanden. Det understreger, at der er behov for at få ryddet op på det her område, siger han.

Formanden peger på, at der er brug for, at der bliver ryddet op i administrationen, tilsynet og kontrollen på hele havbrugsområdet.

- En af problemstillingerne er, at der er for mange myndigheder involveret, og at de forskellige myndigheder ikke får koordineret mellem hinanden, siger han med henvisning til, at opgaverne har været fordelt mellem Fiskeristyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og kommunerne.

I pressemeddelelsen kalder miljøminister Lea Wermelin (S) det "dybt utilfredsstillende", at der ikke har været styr på tilladelserne.

- Det er vigtig for mig som minister, at der nu kommer styr på området. Nu skal der ryddes op én gang for alle. Der skal klarhed for erhvervet, de relevante organisationer og alle andre, siger Wermelin.

Og den udmelding glæder Verner W. Hansen og Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Jeg synes det er rigtig godt, at der kommer så klar en melding fra ministeren, siger han og understreger, at han håber, at Sportsfiskerforbundet snarest kan få et møde med ministeren.