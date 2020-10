En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at der er store forskelle på antallet af personulykker i landets 12 forskellige politikredse. Nordjylland har næsten dobbelt så mange som landets gennemsnit. (Arkivfoto)

Spiritus er skyld i Nordjyllands mange trafikulykker

Der er store forskelle på antallet af ulykker, hvor folk kommer til skade i trafikken, når man sammenligner landets 12 politikredse.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet med tal for 2019.

Især Nordjylland skiller sig ud.

Her er der næsten dobbelt så mange personulykker per indbygger som gennemsnittet på landsplan.

Landets gennemsnit ligger på 4,83 ulykker med personskade per 10.000 indbyggere, mens Nordjylland ligger på 8,73.

Ifølge afdelingsleder hos Vejdirektoratet Marianne Steffensen skyldes det blandt andet, at nordjyderne også ligger højt i statistikkerne over spirituskørsel.

- Det er naturligvis med til at forhøje chancen for en ulykke, når de har spiritus i blodet, siger hun.

Derudover sker to ud af tre trafikdrab på landevejene uden for byerne.

En del af forklaringen skal findes i, at de højere hastigheder medfører højere risiko for trafikanterne.

- Modsat motorvejene er der på landevejene mulighed for frontalulykker, som oftest medfører alvorlige skader, siger hun.

Derudover forklarer Marianne Steffensen, at man ser en tendens til, at hastighedsoverskridelserne oftest er mere voldsomme på landevejene, end de er på motorvejen eller i byerne.

- I København, som ligger lavest på listen over trafikdræbte per indbygger er det oftere de bløde trafikanter, der er involveret i ulykkerne.

- Og de ulykker er kun sjældent med dødelig udgang, fordi bilerne naturligvis ikke kører lige så hurtigt, som de gør på landevejene, forklarer hun.

Marianne Steffensen forklarer, at hvis man skal arbejde med at få antallet af ulykker ned, så kræver det målrettede trafiksikkerhedsløsninger, der passer til de specifikke udfordringer, som hver kommune har.

Rapporten viser også, at de unge mellem 18 og 24 år endnu en gang er overrepræsenteret blandt de dræbte og tilskadekomne i trafikken. Det er især unge mænd, der er overrepræsenteret.

- Det handler om unge mænds risikovillighed, og det sociale aspekt der ligger i, at man får et klap på skulderen som ung mand, hvis man kører for hurtigt, mens det ikke sker i venindegruppen, forklarer Marianne Steffensen.

- Men det har naturligvis også noget at gøre med de unge menneskers rutine i at færdes i trafikken.