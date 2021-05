Spionage undrer ikke professor: Afsløringer gentager sig

I et interview med det svenske nyhedsbureau TT siger han, at afsløringerne af den type gentager sig.

Det er DR, som kan afsløre, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har ladet den amerikanske efterretningstjeneste NSA spionere mod toppolitikere i flere af Danmarks nabolande. Det gælder Sverige, Norge, Tyskland og Frankrig.

Allerede sidste år var der dog oplysninger fremme om, at USA med hjælp fra Danmark havde aflyttet den svenske forsvarsindustri. Nu viser det sig bare, at overvågningen havde et større omfang, siger Agrell til TT.

Professoren er heller ikke så overrasket over, at USA overhovedet spionerer mod lande som Sverige. Amerikanske NSA har ifølge ham partnerskabsaftaler med forskellige lande og deres efterretningstjenester. Hvor det i Danmark er FE, så er det i Sverige Försvarets Radioanstalt (FRA).

Ud fra de aftaler kan begge landes efterretningstjenester så lytte med på de internetkabler, der går gennem eksempelvis Danmark eller Sverige. Det gør det muligt at aflytte blandt andet telefonsamtaler.

Den slags aftaler er tidligere blevet afsløret af blandt andre den amerikanske whistleblower Edward Snowden.

Begrænsningen i aftalerne er dog, at USA ikke må indsamle materiale om det værtsland, hvor kablerne går igennem. I den seneste sag er det Danmark.

Det vil sige, forklarer Agrell, at man via svenske FRA ikke kan lytte til svenske politikere, men at det er muligt via danske FE.

Over for DR har hverken NSA eller FE ønsket at kommentere mediets historie.