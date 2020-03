Spinkelt flertal bakker op om Fock som Alternativets leder

Ti medlemmer stemte for at vise fuld tillid til Josephine Fock, mens syv stemte imod, oplyser hovedbestyrelsens talsperson, Jesper Callesen, til Ritzau.

Beslutningen er blevet truffet efter uger med intern tumult omkring Josephine Fock. Hun overtog 1. februar posten som partiets politiske leder efter stifter Uffe Elbæk.

Uroen begyndte allerede, da Josephine Fock blev valgt som leder af partiet. Det skyldtes blandt andet, at Alternativets folketingsgruppe havde foretrukket Rasmus Nordqvist, forhenværende politisk ordfører, som ny leder.

Ondt blev imidlertid værre, da Information bragte en artikel baseret på anonyme kilder. Den beskrev krænkende adfærd - endda fysisk ruskeri - over for tidligere ansatte.

Josephine Fock har pure afvist anklagerne. Desuden har dele af baglandet op til hovedbestyrelsesmødet meldt ud, at de har svært ved at se sig selv i partiet, hvis den demokratisk valgte politiske leder skulle trække sig.

Hovedbestyrelsen har dog ikke fundet dokumentation for ruskeri eller andre fysiske handlinger, fremgår det af pressemeddelelsen.

I meddelelsen står der, at hovedbestyrelsen har taget anklagerne "meget alvorligt".

- Alternativets hovedbestyrelse har nu talt med alle de personer, der har henvendt sig for at uddybe deres oplevelser.

- Hovedbestyrelsen anerkender, at der i fortiden ligger negative hændelser, handlinger og håndteringer, men vi ønsker at sætte et punktum for den periode, så Alternativet kan komme videre, står der i meddelelsen.

Jesper Callesen ønsker lørdag aften ikke at stille op til et uddybende interview.

Efter meldingen fra hovedbestyrelsen har Leila Stockmarr, der har været et fremtrædende medlem i Alternativet, valgt at melde sig ud af partiet. Det skriver hun på Twitter.

Endvidere skriver Susanne Zimmer, der er Alternativets gruppeforperson, på Twitter, at partiets folketingsgruppe mødes mandag for at drøfte hovedbestyrelsens melding om tillid til Josephine Fock.

- Indtil da har vi ingen kommentarer, skriver Susanne Zimmer på Twitter.