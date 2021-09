Spindoktor bad styrelse rette 100 procent ind efter Støjberg

Tirsdag har Mark Thorsen taget plads i vidneskranken i Rigsretten, hvor tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er tiltalt for en ulovlig instruks.

- Efter ministeren har meldt ud, foreslår Udlændingestyrelsen, om vi ikke skal gå ud og nuancere ministerens udtalelser. Det tror jeg, at alle, der har arbejdet med politisk kommunikation, kan se, ikke er en god fremgangsmåde, siger Mark Thorsen.

Udlændingestyrelsens ønske om at nuancere kom, efter at Inger Støjberg 25. januar meldte klart ud i et opslag på Facebook, at hun omgående ville stoppe indkvartering af "barnebrude" på danske asylcentre.

Facebook-opslaget skrev Støjberg på baggrund af en artikel om såkaldte "barnebrude" på danske asylcentre. I artiklen skrev Udlændingestyrelsen, at den oplevede ganske få tilfælde.

- Jeg synes, at det var udtryk for dårlig politisk boldøje at melde ud, at man indkvarterede barnebrude, og der stod et mediebillede tilbage af, at det var en praksis, vi havde.

- Jeg synes, at det var forventeligt, at der ville opstå et politisk pres, siger Mark Thorsen tirsdag i retten.

Som særlig rådgiver var Mark Thorsen en tæt samarbejdspartner for Inger Støjberg.

Men de senere år har de ikke været særligt tætte. Det vil være "upassende at have den forbindelse", når han skal afgive forklaring i sagen mod hende, fortalte Støjberg tirsdag morgen på vej ind i retten.