Spillevende rocklegende med socialt hjerte

Kælenavnet stammer fra de unge år under kampen for at få gang i karrieren, hvor han var den, der tog imod hyren og fordelte den i bandet.

Tilnavnet "The Boss" forpligter. Men rock-ikonet Bruce Frederick Joseph Springsteen, der 23. september fylder 70 år, kan bære det.

I 1972 skrev han kontrakt med Columbia Records om debutalbummet, "Greetings from Asbury Park, N.J.".

Allerede dengang spillede han sammen med musikere, der senere blev hans legendariske E Street Band.

Få år efter blev "Born to Run" hans store internationale gennembrud. I de følgende år udbyggede han sin position med numre som "Nebraska" og "Born in the U.S.A.".

Sangene knæsatte hans ry som en ægte sanger og musiker med en enorm gennemslagskraft. Det gælder ikke mindst på scenen, hvor han er berømt for svedige og samtidigt intime maratonkoncerter.

Som sangskriver er han original og bevæger sig problemløst mellem genrerne. Den melodiøse og hårdtslående rock er fundamentet. Men Bossen henter gerne inspiration fra folk, country og soul.

Hans opvækst under fattige kår med en fordrukken far i New Jersey har han formået at omsætte til stærke sange med enorm solidaritet med undersiden af den amerikanske medalje.

Men de er ikke kommet uden en pris. Hans baggrund har også resulteret i svære og tilbagevendende depressioner højt op i årene.

I 1990'erne opløste han sit E Street Band. Men i 1999 var det tid til genforening. En mere end et år lang "reunion tour" fjernede al tvivl om, hvorvidt Springsteen & Co. fortsat havde noget at byde på.

Bossen har gennem årene hyppigt markeret sig som kritisk kommentator af sociale og politiske tilstande i hjemlandet og været aktiv på demokraternes side i valgkampene.

Barack Obama har udtalt, at han blev præsident, fordi han ikke kunne blive Bruce Springsteen. I 2016 tildelte han Springsteen Presidential Medal of Freedom - den højeste udmærkelse til civilpersoner i USA.

Det skønnes, at "rockens utrættelige arbejdsmand" har solgt over 120 millioner albums. Han har desuden modtaget 20 grammyer samt en Oscar for titelsangen til aids-filmen Philadelphia.

Han har siden 1991 været gift med korsangeren Patti Scialfa, som han har tre børn med.