Spillesteder vil have flere folk ind: Vi er ikke diskoteker

- Livearrangørerne har rigtig gode erfaringer med at skelne mellem koncertintensiteter som høje eller lave.

- Det har man gjort i mange år på festivaler, og det kan man selvfølgelig også gøre på spillesteder, siger sekretariatsleder Esben Marcher.

Helt konkret ønsker Dansk Live sig, at forhandlingerne resulterer i, at spillestederne kan få lov at lempe på afstandskravene og dermed lukke flere mennesker ind.

- For hovedparten af spillestederne, som det er nu, kan man kun have 25 til 30 procent af de gæster, man normalt har inde.

- Det gør desværre, at det koster penge for spillestederne, hver gang de laver en af de koncerter, de har planlagt, siger Esben Marcher.

Sundhedsordførere fra Dansk Folkeparti, SF, De Radikale har alle udtalt til Berlingske, at de ønsker en differentiering mellem natklubber og koncerter.

Sundhedsordfører for De Radikale Stinus Lindgreen har foreslået, at man begrænser salget af alkohol til koncerter, for at undgå at folk taber kontrollen.

Den er Dansk Live ikke helt med på.

- Det er ret begrænset, hvor meget alkohol man sælger på spillestederne i forvejen. Gennemsnitligt køber en dansk koncertgæst to øl. Det er ikke, så vidt jeg ved, det man oplever kontroltab af.

- For mig virker det som den forkerte vej at gå, siger Esben Marcher.

Folketingets partier har modtaget et notat fra Statens Serum Institut (SSI), der også adresserer smitterisikoen ved en genåbning af nattelivet.

Statens Serum Institut peger også på, at erfaringerne med covid-19 viser, at diskoteker og spillesteder kan medføre smitterisiko.

Ifølge SSI taler folk højere, når de er til koncert, og den øgede åndedrætsfunktion indebærer en smitterisiko.

SSI påpeger også, at det kan være svært at overholde myndighedernes afstandskrav, både fordi der tit er snævre ind- og udgange, og fordi mange indtager alkohol.

- Sammenfattende kan det siges, at åbning af diskoteker, spillesteder og natteliv indebærer en betydelig generel risiko for smittespredning, idet det rummer en række direkte risikofaktorer for øget smittespredning af covid-19, og den negative effekt af smitterisikoen øges, da kontakter i høj grad vil ske på tværs af kontaktnetværk, står der i notatet.