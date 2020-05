Spillesteder efterlyser detaljeret plan og penge til genstart

Men der udestår stadig en detaljeret plan for, hvordan åbningen af spillestederne konkret skal foregå.

Den netop præsenterede genåbningsplan betyder, at landets spillesteder tidligst må åbne til august som følge af coronakrisen.

Det mener Dansk Live, interesseorganisation for de danske festivaler og spillesteder, som beretter om en branche, der svæver i uvished.

Sekretariatschef hos organisationen, Esben Marcher, understreger, at man er på det rene med, at en åbning af spillestederne ikke kan ske før august - dertil er smitterisikoen for stor, når mange mennesker samles.

Men han kunne også godt tænke sig mere viden.

- Jo længere det her strækker sig, jo mere kritisk bliver det. I forvejen ved vi ikke, hvordan publikum kommer til at reagere, når man må vende tilbage.

- Spillestederne frygter jo, at folk ikke har lyst til at gå ind, siger han.

Sker åbningen med for mange restriktioner, vil det ikke nytte særlig meget at åbne for arrangementer igen, siger Esben Marcher.

- Det vigtige er, at koncertafholdelser kommer tilbage til normalen. Hvis der er alle mulige restriktioner og afstandskrav til den tid, kan man ikke drive spillested, som man plejer.

- Så er det næsten lige meget, siger Esben Marcher.

Men selv med en åbning med rimelige krav, kan det vise sig at blive svært at lokke folk afsted til koncert, mener Esben Marcher.

Derfor efterlyser han en økonomisk genstartspakke til branchen, når spillestederne igen må åbne.

- Situationen er kritisk. Jeg tror, spillestederne kan klare sig igennem til august, men det er vigtigt, at vi får politikerne i tale om en genstartshjælp.

- Det her har været fuldstændig lammende for branchen.

Lige nu er der et forbud mod forsamlinger på over ti personer. Det vil vare til den 8. juni, og herefter kan forsamlingsforbuddet hæves til 30-50 personer, hvis smitten er under kontrol.

Om grænsen for forsamlinger hæves yderligere derefter, er uvist. Men regeringen har fastsat et øvre loft over større forsamlinger på 500, der gælder til den 1. september.