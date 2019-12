I et interview med Børsen mandag varsler Morten Bødskov et opgør med spilbranchen. I regeringens øjne er branchens reklametryk for højt. (Arkivfoto).

Spilgigant lover færre reklamer før alvorsord med minister

Forud for et møde med skatteminister Morten Bødskov (S) mandag kommer nu en håndsrækning fra en af de store aktører i spilbranchen.

I 2020 bliver antallet af tv-reklamer fra Unibet og Maria Casino nemlig reduceret med 30 procent i forhold til i dag. Det oplyser Kindred Group, der ejer de to spillesider, i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget efter lang tids debat om spilfirmaernes reklameaftryk på tv.

- Vi anerkender den offentlige debat og opfordringen til, at vi som spilfirmaer tager et ansvar for det store omfang af tv-reklamer.

- Vi tror ikke på, at et reklameforbud er den rigtige løsning. Men vi anerkender, at tiden nu er kommet til, at vi som branche stopper op og skruer markant ned for reklametrykket, siger Kim Olesen, general manager i Kindred Group Danmark i meddelelsen.

I et interview med Børsen mandag varsler Morten Bødskov et opgør med spilbranchen. I regeringens øjne er branchens reklametryk for højt.

- Vi skal have en langt bedre regulering af spilmarkedet i Danmark. Branchen har sendt signaler om, at de selv ville være tilbageholdende. Det har de ikke leveret ordentligt på, siger han til Børsen.

Han mener stadig, at der er behov for stærkere regler, selv om en af spilaktørerne viser handlekraft. Ifølge Bødskov er det heller ikke kun tv-reklamer, der er sigtet med strammere regler.

Ministeren vil også se på reklamer i andre medier, herunder reklamer på internettet.

Kindred Group håber, at andre aktører i spilbranchen følger efter med færre reklamer.

- Det er klart, at hvis vi for alvor skal rykke noget, skal vi have alle med om bord, siger Kim Olesen.

Han opfordrer især Danske Spil til at følge trop. Ifølge Kindred Group fylder Danske Spils reklamer på tv cirka fire gange mere i reklameblokkene end Kindreds Groups.

Til Børsen oplyser Danske Spil, at koncernens reklametryk allerede er på retur.

I foråret samler skatteministeren Folketingets partier for at lovgive på området.