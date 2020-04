I Hirtshals skulle 28-årig mand for en bagmand i en smuglersag overvåge havnen for at sikre sig, at Skat ikke var ude med kontrollører, da kokain skulle med færgen videre til Norge. Personen på billedet har ikke noget med narkosagen at gøre. (Arkivfoto)

Spejder og lagermand i kokainsag får 13 års fængsel

En østjysk mand påtog sig arbejdet som lagerassistent og spejder for bagmanden, da der skulle smugles 25 kilo kokain fra Danmark til Norge. Indsatsen har netop givet en straf på fængsel i 13 år.

Dommen er blevet afsagt af Retten i Horsens torsdag. Den dømte 28-årige har tilstået sin rolle i sagen, oplyser Østjyllands Politi.

Han lejede en længe på en gård ude på landet nær Horsens. Her sørgede han blandt andet for at ompakke og afspritte kokainen ved modtagelse, hvorefter en kurér kom for at bringe stoffet til Norge. Spritten skulle slette spor.

Desuden var han en slags spejder, fremgår det af den forklaring, som han ifølge specialanklager Lars Petersen har givet i retten.

Stoffet var anbragt på en lastvogn, der skulle med færgen fra Hirtshals til Kristianssand.

I den forbindelse kørte den 28-årige i forvejen. Han fungerede som overvåger og skulle rapportere til bagmanden, såfremt Skat havde kontrollører ude, oplyser specialanklager Lars Petersen.

Den dømte er Max Vollmer Nielsen. Han har modtaget dommen. Han var i øvrigt prøveløsladt fra en tidligere narkosag.

Sagen er blevet efterforsket i nært samarbejde mellem norske og danske politifolk siden sidste efterår. I januar besluttede de at foretage anholdelser. To andre har endnu ikke fået deres sag for retten. Begge er varetægtsfængslet.

Fra dansk side var det specialisterne i Særlig Efterforskning Vest, der har stået for efterforskningen. I Norge er det Kripos.

I forbindelse med anholdelserne fortalte norsk politi på sin hjemmeside, at aktionen var led i et noget større.

I et langvarigt samarbejde under kodenavnet "Operation Hubris" er der siden 2018 foretaget anholdelser af flere end 50 personer. De er blevet sigtet for både hash, amfetamin, MDMA, heroin og kokain, oplyste norsk politi i januar.