Speciallæge: Vi skal være bekymret for mutations spredning

Restriktionerne blev onsdag aften på et pressemøde forlænget i yderligere tre uger frem til den 7. februar.

- Vi står med et meget mere smitsom variant af virus foran os, og det er vi bare nødt til at forholde os til, siger Christian Wejse.

Han kalder udviklingen af tilfælde med den britiske mutation i Danmark for "bekymrende".

- Vi står dels med en epidemi, der overordnet set er aftagende, men nedefra kommer der en ny coronavirus 2.0, der virkelig er på speed og er meget hurtigere, end det vi hidtil har stået med.

Derfor kan det ikke udelukkes, at der skal "skrappere midler" til end bare en forlængelse af de gældende restriktioner.

- Det må vi se, for lige nu er det lidt gamle data, som vi har (om B117, red.). De er fra før de seneste restriktioner, så der er noget forsinkelse på, og derfor kan det godt være, at vi om tre uger står et fornuftigt sted, hvor det er lykkedes at bremse det, siger Christian Wejse.

Han peger på, at med den nye testmetode, delta-pcr, bliver det muligt at få hurtigere data om den britiske mutation.

På pressemødet fremlagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvordan udviklingen har været med B117 den seneste tid.

Til og med onsdag var der fundet 208 tilfælde af mutationen ved stikprøver.

For 4 dage siden lød det samlede antal på 134 fundne prøver med B117.

I den sidste uge af 2020 blev den britiske mutation fundet i 2,4 procent af de positive coronaprøver. Det tal er steget til 3,6 procent i den første uge af det nye år.

Blandt de restriktioner, der onsdag er blevet forlænget, er forsamlingsforbuddet på 5 personer, afstandskrav på to meter, og at detailhandlen, storcentre og udvalgsvarebutikker skal holde lukket.