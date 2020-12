Speciallæge: Nye coronatiltag er i den milde ende

- Jeg synes måske, vi er i den milde ende af restriktioner. Det er ikke ligefrem noget, der lukker hovedstaden ned, hvis vi sammenligner med, hvad der blev sat i værk i Nordjylland, siger han.

Restriktionerne træder i kraft den 7. december og betyder blandt andet i 17 kommuner i hovedstadsområdet, at unge i alderen 15 til 25 år opfordres til at lade sig teste, at virtuel undervisning på videregående uddannelser anbefales, og at der maksimalt må være ti personer til idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år.

På landsplan kommer et krav om ensretning i butikkerne.

Christian Wejse kalder særligt opfordringen til unge om at lade sig teste for en fornuftig idé.

- Det er oplagt og relevant at udbrede testindsatsen over for de unge og gøre det enkelt og tilgængeligt for de unge at blive testet. Så kan vi forhåbentlig få isoleret de smitsomme og brudt smittekæderne, siger han.

Christian Wejse påpeger, at man tidligere har set en lignende pakke af restriktioner have en effekt i Aarhus.

Det giver håb for, at det også vil være tilfældet i København, hvor antallet af nye smittetilfælde med coronavirus har ligget et godt stykke over 1000 i flere dage i træk.

- Men har det ikke det, tror jeg, vi skal være forberedt på, at der kan komme yderligere tiltag. Jeg kan forestille mig, det bliver nødvendigt.

Speciallægen vil ikke spekulere i, hvilke tiltag der kunne blive aktuelle. Men han siger, at der bør være endnu større fokus på opsporing af smittekæder.

- Jeg vil opfordre til, at en intensiveret smitteopsporing bliver en større del af indsatsen, end der er lagt op til nu her, siger Christian Wejse.