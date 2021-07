Speciallæge: Isolation i tredje led giver ikke længere mening

- Det er naturligt at fravige princippet på nuværende tidspunkt, hvor vi har udbredt samfundssmitte med Delta-varianten.

- Nu er det måske to tredjedele af alle tilfælde, der udgøres af Delta. Der er det rimeligt, når man sætter effekten af tiltaget i forhold til ulempen, at sige, at nu giver det ikke mening mere, siger han til Ritzau.

Siden marts har Styrelsen for Patientsikkerhed anbefalet isolation og test af nære kontakters nære kontakter ved alle varianter, som gav myndighederne ekstra grund til bekymring.

Det har ifølge direktør Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed, haft den effekt, at det er lykkedes at holde Delta-varianten i skak i marts, april og maj.

Dermed har flere kunnet nå at blive vaccineret mod coronavirus, siger hun til Berlingske.

Men siden har Delta-varianten for alvor vundet terræn og udgør ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut 62,3 procent af de positive tilfælde, der i sidste uge blev sekventeret.

- Den tidligere strategi var velegnet til at prøve at holde rejserelaterede udbrud med Delta nogenlunde stangen. Men det er ikke det billede, vi har længere.

- Vi har samfundssmitte med Delta-varianten nu. Det er blevet den dominerende variant i Danmark ligesom i andre lande, siger Christian Wejse.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er den ændrede strategi udtryk for, at vi er gået fra en strategi om at inddæmme til en strategi om at forsøge af afbøde.

- Det giver ikke længere mening så intensivt at forsøge at inddæmme Delta-varianten, når det nu er den dominerende variant allerede.

- Men inden nogle begynder at glæde sig over, at det bliver mindre samfundsindgribende, så skal man være klar over, at det er en erkendelse af et nederlag - at vi ikke kan holde den længere, siger han.

Når der nu lempes på karantænereglerne, vil prisen ifølge Christian Wejse være en stigning i antallet af smittede.

- Det vil have en pris, for det har været en effektiv strategi til at inddæmme smittespredningen.

- Så jeg tror, vi skal forvente, at det vil have en vis effekt på smittetallene, men ikke noget, der ikke kan håndteres, siger Christian Wejse.

Han peger på, at udrulningen af vacciner skrider frem dag for dag. Dermed mindskes det antal personer, der er i risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

58,2 procent af danskerne har fået mindst ét vaccinestik, mens 35,6 procent har fået begge stik og er færdigvaccineret.