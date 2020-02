Det statslige selskab Finansiel Stabilitet har tabt sagen mod ledelsen i den krakkede Løkken Sparekasse og sidder tilbage med regningen for sagsomkostninger på 34 millioner kroner. (Arkivfoto).

Sparekasse krakkede - ledelse frifindes for erstatningskrav

Den tidligere ledelse af Løkken Sparekasse er ved Vestre Landsret frifundet i en sag om erstatningskrav på 275 millioner kroner. Sagen var anlagt af staten.

Den handler om den nordjyske sparekasse, der krakkede for ti år siden.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet rejste sagen mod sparekassens ledelse og revision, fordi man mente, at parterne havde handlet ansvarspådragende.

I en advokatundersøgelse bestilt af Finansiel Stabilitet hed det blandt andet, at sammenbruddet i sparekassen skyldtes en høj risikoprofil og mangelfuld kreditstyring.

Sparekassen besluttede at kaste sig ud i meget store udlån uden at have en kreditorganisation og kreditsagsbehandling, som kunne håndtere udlånene, lød det.

Da finanskrisen brød ud i 2008, endte banken med at tabe store summer på udlånene.

Men Vestre Landsret mener ikke, at bevisbyrden mod sparekassens tidligere direktør, formand, næstformand og revisionsfirmaet er blevet løftet.

- Finansiel Stabilitet havde ikke bevist, at ledelsen havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med tabene på en række konkrete engagementer.

- Finansiel Stabilitet havde heller ikke bevist, at revisionen havde handlet ansvarspådragende, lyder det i dommens begrundelse.

Finansiel Stabilitet er dømt til at betale sagsomkostninger på i alt 34 millioner kroner.

Dommen kommer, efter at ledelsen i en anden nordjysk bank, Ebh Bank, blev frifundet ved landsretten 31. januar i en lignende sag.

Her krævede det statslige selskab en erstatning på 550 millioner kroner.

Kun den tidligere direktør Finn Strier Poulsen skulle af med penge - to millioner kroner.

Finansiel Stabilitet har anket afgørelsen til Højesteret, der behandler sagen i maj i år.

Det statslige selskab tabte også sagen mod ledelsen i Roskilde Bank, der blev sagsøgt for en milliard kroner.

Østre Landsret frifandt alle tiltalte i november 2017. Finansiel Stabilitet har ligeledes anket dommen til Højesteret med krav om 350 millioner kroner.