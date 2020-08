Spanien krydser kritisk grænse - kan blive lukket for rejser

Spanien har overskredet grænsen for, hvor meget smitte danske myndigheder accepterer for rejser.

Der fortsætter med at være flere coronasmittede i Spanien, og det kan betyde, at de danske myndigheder snart vil begynde at fraråde unødvendige rejser til landet - for eksempel charterferier.

De danske myndigheder har et kriterie om, at der skal være under 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere for at være grønt lys til rejser.

De seneste to uger har Spanien i gennemsnit haft 30,1 nye smittetilfælde om ugen.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC), som løber frem til lørdag. Tallet har været stigende gennem de seneste uger.

Udenrigsministeriet offentliggør hver torsdag klokken 16 opdaterede rejsevejledninger. Billedet kan dermed nå at ændre sig de kommende dage.

Ud over antal smittede kigger de danske myndigheder også på testniveauet, og hvor stor en procentdel af de testede, som er positive. Maksimalt fem procent af de testede må testes positive.

Det er især regionerne Catalonien, Aragón og Navarra i den nordlige del af Spanien, der på det seneste har haft mange nye smittetilfælde.

I øjeblikket anbefaler de danske myndigheder, at man bliver testet for coronavirus, hvis man vender hjem fra en af de tre regioner.

I slutningen af juli valgte Storbritannien og Norge at fraråde alle unødvendige rejser til Spanien.

Flere eksperter og den danske rejsebranche har argumenteret for, at Udenrigsministeriet bør overveje regionale rejsevejledninger, så et lokalt smitteudbrud ikke lukker for rejser til et helt land.

Udenrigsministeriet har på den anden side udtalt, at det er besværligt og tungt at gå med den løsning, og at der ikke er god nok data i alle EU-lande til det.

Uanset mener Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, at de danske myndigheder bør forsøge at arbejde med regionale rejsevejledninger.

- Nogle lande er jo større end andre, og Danmark er ikke noget stort land.

- Spanien er mere end ti gange så stort som Danmark og har to øgrupper, som ikke er forbundet med resten af landet.

- Så man bliver nødt til at have en mere geografisk relateret bedømmelse og ikke bare sige, at et land er et land, siger Lars Thykier.

Han foreslår, at de danske myndigheder laver regionale rejsevejledninger for de lande, hvor det aktuelt giver mening - eksempelvis med Spanien, hvor der lige nu er mange danskere, som rejser til henover sommeren.

I denne uge blev der åbnet for rejser til hele Sverige og Portugal, mens der ikke længere anbefales rejser til Rumænien på grund af stigende smitte.

Rejsevejledningerne er kun anbefalinger. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.