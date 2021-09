Soulsangerinden fra den musikalske familie

Mens hendes far, Anders Koppel, har spillet rockmusik - og været med til at stifte Savage Rose - og hendes bror, Benjamin Koppel, har bevæget sig ud i jazzgenren, har hun selv taget soul- og gospelmusikken til sig.

Efternavnet Koppel er i Danmark næsten synonom for et kreativt gen. Sådan er det også for Marie Carmen Koppel.

Carmen Koppel har sunget siden barnsben, og det gør hun stadig, når hun den 30. september fylder 50 år.

Det kunstneriske gen kom selvsagt ind med modermælken. Marie Carmen Koppel voksede op i hovedstadsområdet, og mens hendes far spillede musik, beskæftigede hendes mor, Ulla Koppel, sig med teater.

Som ung tog Marie Carmen Koppel til USA i et par år og sang på små klubber der. Men hun vendte efter et par år snuden hjem mod Danmark.

Her blev hun for alvor solist, og i 1996 udgav hun sit første soloalbum. Det skulle snart blive fulgt op af flere.

Samtidig har hun optrådt i masser af big bands og symfoniorkestre.

Et af hendes store idoler er Whitney Houston, og hun har fortolket flere af den legendariske amerikanske sangerindes numre. Marie Carmen Koppel har sågar opkaldt sin hund efter Houston.

Marie Carmen Koppel spillede desuden efter terrorangrebet i København i 2015 en koncert foran tusindvis af mennesker for at mindes ofrene.

Her optrådte hun med "Bridge over troubled water" og satte også et par ord på, hvad musik i hendes øjne kan.

- Der er mange holdninger og meninger, der flyver rundt, og mange er rigtig bange. Musik kan få det hele til lige at stoppe op et øjeblik, siger hun.

For få år siden fik Marie Carmen Koppel dog lidt af et chok, har hun fortalt til Alt for damerne.

i 2012 blev hun indlagt, og lægerne fandt ud, af at hun havde en syreforgiftning i kroppen. Efterfølgende fik hun konstateret diabetes. Hun var indlagt otte dage, men kom sig - og snart efter var hun på juleturné.

Marie Carmen Koppel bor i København og har en teenagedatter, Celeste.