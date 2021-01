Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kom et stort skridt tættere på en rigsret tirsdag. Efter fem år med samråd, ombudsmandsundersøgelse og en dybdegående kommissionsundersøgelse mener flere partier nu, at ministeren skal stå juridisk til ansvar for adskillelsen af asylpar i 2016.

Sorte skyer samler sig over Støjberg

Inden for en uge vil det være afklaret, om Inger Støjberg (V) skal for den første rigsret i Danmark siden 1993. En stribe partier siger allerede ja.

Folketingets hårdeste sanktion og noget, der ikke er sket i Danmark siden 1993 - året hvor "Jurassic Park" kom i biograferne, og Haddaway hittede med "What is Love".

