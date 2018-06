Sophie Løhde udskyder kæmpereform

Reformen vil bestå af fem-seks store delreformer og udspil, der får omfattende konsekvenser for de 800.000 offentligt ansatte og endnu flere borgere med behov for hjælp.

Det skriver Mandag Morgen.

- Når vi har valgt at vente med at præsentere de forskellige delreformer og udspil, hænger det sammen med overenskomstforhandlingerne, som har fyldt meget de seneste måneder og endnu ikke er afsluttet, siger Sophie Løhde (V) til Mandag Morgen.

Hovedoverskrifterne for delreformerne er afbureaukratisering, sundhed, visitation, unge, digitalisering og ledelse.

Planen er at luge ud i papirbøvl og bureaukrati.

Ledernes rolle skal styrkes. Kommunerne skal have større frihed til at løse velfærdsopgaver. Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at arbejde sammen til gavn for patienterne. Unge skal i højere grad ind på den rette hylde efter folkeskolen. Og de folk, som har det sværest i livet, skal visiteres til en bedre og mere individuel hjælp end i dag.

- Det er paradoksalt, at de, som har allermest brug for hjælp, ofte bliver mødt af en jungle af uigennemskuelige tilbud og indsatser. Det skal vi have lavet om på, og det skal en visitationsreform være med til, siger Sophie Løhde.

De mange delreformer og udspil lanceres drypvis fra august og frem til oktober.

Innovationsministeren vil også efter sommerferien invitere en breds kreds af spillere som fagforeninger og interesseorganisationer til topmøde for at lave en stribe fælles nationale mål, som det offentlige skal styre efter de næste mange år.