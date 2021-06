Sommervejr presser corona-restriktioner

Ikke mindst derfor mener et solidt flertal i Folketinget - også partier, der normalt har rynkede bryn og bekymrede miner - at flere restriktioner kan fjernes eller lempes, når der onsdag skal forhandles yderligere genåbning.

- Nu skal vi se, hvad myndighederne siger. Men vi ligger et godt sted. Smittetallene har været stabile på trods af en stor genåbning, og nu er vejret vendt.

- Så der er meget, der tyder på, at vi kan kigge på restriktioner som mundbind, åbningstider, forsamlingsforbud og andet, siger Stinus Lindgreen, der er formand for Folketingets Epidemiudvalg og sundhedsordfører for De Radikale,

Mandag var myndighederne da også ude med godt nyt.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde til TV2, at der er styr på epidemien. Han strakte sig endda til at sige, at det "er relevant at diskutere", om man kan skrue ned for brugen af mundbind og coronapas.

Spørger man formand for De Konservative Søren Pape Poulsen så burde begge dele være fortid.

- Udfasningen skal ske så hurtigt som muligt i en situation, hvor der er cirka 150 indlagte og over 40 procent af befolkningen er i gang med at blive vaccineret, siger han.

Formandskollegaen i Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, er enig. For ham står mundbindet først for:

- Vi skal have mundbindet væk. Der skal ligge en klar plan, når vi er færdige med at forhandle onsdag, og så skal udfasning begynde allerede fredag.

Både SF, De Radikale og Dansk Folkeparti nævner, at specielt på eksempelvis plejehjem, hvor både ansatte og beboere er vaccineret, bør mundbind kunne undværes.

- Det er helt klart, at der hvor folk i udgangspunktet er vaccineret, der skal mundbind forsvinde. Vi skal hurtigst muligt have hverdagens tilbage, siger Kristian Thulesen Dahl, mens Stinus Lindgreen er mere forsigtig.

Han nøjes med at kalde plejesektoren "et oplagt sted at se på".

Men generelt mener han, at det kan gå hurtigt med at fjerne restriktionerne:

- Det er vigtigt at sige, at vi ikke skal have vaccineret alle borgere i landet, før vi begynder at fjerne de her krav.

- Man ser en stor effekt, så snart en pæn andel er vaccineret, siger han og peger på blandt andet udviklingen i Israel.

10. februar havde Israel den andel påbegyndte vaccinerede - lige over 40 procent - som Danmark har nu.

En måned efter var antallet af dagligt konstaterede smittede faldet med 46 procent. Og ved udgangen af marts var faldet på 92 procent trods en markant genåbning.

I Enhedslisten vil coronaordfører Peder Hvelplund først høre myndighederne, inden han tager stilling til, hvilke restriktioner, der måske kan lempes.

- Med corona skal man være forsigtig med at være for skråsikker. Men med den udvikling, vi ser nu, og med vaccinationerne må vi forvente, at mundbind og coronapas også er udfaset, når vi kommer til august måned, siger han.