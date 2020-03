Grænselukningen har betydet, at 1,4 millioner udenlandske overnatninger er blevet aflyst på de danske kyster, forklarer brancheforening (arkivfoto).

Sommerhusudlejere til Mette F: Må folk tage i sommerhus

Udlejningsbureauer vil have statsministeren til at melde ud, om det er forsvarligt at leje sommerhus i påsken.