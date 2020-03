Grænselukningen har betydet, at 1,4 millioner udenlandske overnatninger er blevet aflyst på de danske kyster, forklarer brancheforening (arkivfoto).

Sommerhusudlejere ønsker klar melding fra statsministeren

Udlejningsbureauer vil have statsministeren til at melde ud, om det er forsvarligt at leje sommerhus i påsken.