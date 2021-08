Sommerferietrafik skaber risiko for kødannelse

Han råder derfor bilister til at tage tidligere eller senere afsted fra eksempelvis sommerhuset end mellem klokken 11-15, der sædvanligvis er det tidsrum, hvor de fleste begiver sig ud på vejene.

- Det er især i dag mellem klokken 11 og 15, der er det magiske tidspunkt, hvor folk i flok beslutter sig for at tage hjem. Vi anbefaler, at man forsøger at tage afsted lidt tidligere eller senere.

- I forhold til sommerferiens afslutning kommer trafikken også nede fra Tyskland og op nordover over Fyn og videre mod hovedstadsområdet. Der er allerede nu 20-25 minutters kø ved Padborg, siger Peter Bruun-Mogensen lidt før klokken 10.

Trafikken kan blive tæt jævnt fordelt over lørdagen, forventer vagtchefen.

- Der vil være stor sandsynlighed for kødannelser og forlænget rejsetid. Det er en af de rigtig travle weekender, siger han.

Ud over trafikken over Fyn mod København skal bilister også være opmærksomme på, at der kan blive tæt trafik mellem den tyske grænse og Trekantsområdet.

Det samme kan der ved vestkysten, hvor mange vil vende hjem fra sommerhuse. Her kan landeveje blive trafikerede, når bilisterne begiver sig ud mod motorvejen.

Også i Nordsjælland vil mange danske borgere begive sig hjem fra sommerferie, forventes det.

Peter Bruun-Mogensen råder bilister til at holde sig orienterede om trafiksituationen løbende.

Man bør også holde øje med vejret, der kan få indflydelse på den trafikale situation. Eksempelvis melder DMI om risiko for skybrud og torden i Midt- og Vestsjælland.