Somaliske mødre får Finn Nørgaard-pris

Sahan, der betyder "Fremad sammen", består af omkring 100 primært somaliske kvinder, der har sat sig for at forhindre kriminalitet og radikalisering hos områdets drenge og unge mænd.

Foreningen er apolitisk og uden religiøs tilknytning.

Med prisen følger et arbejdslegat på 50.000 kr.

- Det er en ære at give prisen til jer, seje kvinder fra Vollsmose, der tager sagen i egen hånd for at sikre, at børnene styrer uden om ekstremisterne og banderne i lokalområdet. I siger klart nej til de mørkemænd, der lokker jeres børn med frelse, status, dyre biler og hurtige penge, lyder det i begrundelsen fra Finn Nørgaard-foreningen.

Et stærkt samarbejde med myndighederne og søsterforeninger er ifølge foreningen Sahan en af grundene til, at indsatsen lykkes.

- En af de afgørende årsager til, at vi er lykkedes med vores antiradikaliserings-indsats, er netop, at vi har et stærkt samarbejde med diverse myndigheder og søsterforeninger, som alle er med og aktive i visionen om at forhindre unge i at lade sig inspirere af eller deltage i konflikter i Danmark og i udlandet, udtaler Ayan Muumin, der er en af kvinderne i Sahan.

Foreningen er blevet stiftet af Finn Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han blev dræbt af gerningsmanden Omar el-Hussein under angrebet på Krudttønden på Østerbro.

Angrebet fandt sted for seks år siden. Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade i København. Her blev Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, dræbt.

Finn Nørgaard blev 55. Dan Uzan blev 37.