Soldat erkender drab på ekskærestes nye kæreste

Politiet spærrede Stengårds Alle i Lyngby af efter drabet på Thomas Juhl i marts 2019. En soldat er anklaget for at have stjålet en pistol på Høvelte Kaserne og have dræbt Juhl. Muligvis var der tale om et jalousidrab. (Arkivfoto).

Foto: Mathias øgendal/Ritzau Scanpix