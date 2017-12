Sol og byger dominerer uge med vinterligt punktum

Prognosen for den kommende uge byder på varmegrader, bygevejr, men også gode chancer for at se solen.

Den første sne er faldet flere steder i landet, men det er stadig for tidligt at sætte næsen op efter en hvid jul.

Det fortæller Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Hvis man befinder sig i den nordvestlige del af landet, så begynder mandagen med nogen solskin, mens der også kan falde en enkelt byge eller to. Hvis man er på Fyn eller Sjælland, så vil det være ret skyet, siger Trine Pedersen.

Temperaturen vil i løbet af mandagen lægge sig mellem frysepunktet og tre-fire graders varme. Derfor kan nedbøren falde som slud enkelte steder.

Natten til tirsdag bevæger et lavtryk sig ind over landet. Resterne af lavtrykket vil stadig hænge over Østsjælland og Bornholm tirsdag morgen.

- Derefter vil det klare op, og der vil være lidt eller nogen sol, og tirsdag bliver generelt en forholdsvis tør dag, siger Trine Pedersen.

Onsdag ligner endnu en pæn dag med gode chancer for at se solen.

- Hvis der kommer nedbør, så vil det være ved Vestkysten. Ellers ser det ud til at blive en pæn dag med lidt eller nogen sol, siger meteorologen.

Et nyt frontsystem vil bevæge sig ind over landet sent onsdag. Det betyder mere nedbør, som vil falde som regn og måske lidt slud enkelte steder.

Frontsystemet vil først passere landet torsdag, men vil blive afløst af mere bygevejr, der kommer ind fra Vesterhavet.

Når torsdagen er overstået, slår vejret over i en noget mere vinterlig udgave.

- Det ser ud til, at slutningen af ugen bliver mere vinterlig. Vi får mere bygevejr, og det kan meget vel være med både slud og sne, siger Trine Pedersen.

Temperaturerne tager et dyk, og enkelte steder kan der være dagsfrost.

- Vi får ikke så meget vind sidst på ugen, så der kan vi om natten godt komme ned omkring fem graders frost. Så vi kan se frem til nogle flotte, frostklare nætter, siger Trine Pedersen.