Sofie Lassen-Kahlke og Michael Olesen vinder Vild med dans

I konkurrencen var de oppe mod skuespillerinden Iben Hjejle og hendes partner, Morten Kjeldgaard, der altså måtte nøjes med en andenplads.

I denne sæson af danseshowet har blandt andet YouTuberen Julia Sofia, komikeren Ane Høgsberg og kokken Dag Wichangoen kæmpet om trofæet, men de er undervejs blevet stemt ud af seerne.

For første gang nogensinde havde begge finalepar prøvet at stå i omdans inden finalen, og bookmakerne har heller ikke haft en stor margen mellem oddsene på Sofie Lassen-Kahlke og Michael Olesen og Iben Hjejle og Morten Kjeldgaard - dog med en lille favør til Sofie Lassen-Kahlke og partner.

For Michael Olesen var det første gang i hans 11 sæsoner i "Vild med dans", at han fik lov til at komme hele vejen til finalen, mens det for Morten Kjeldgaard var tredje år i træk. Sidste år vandt han med bokseren Sarah Mahfoud.

Begge finalepar gik på gulvet i en seervalgt dans, og her måtte Iben Hjejle og Morten Kjeldgaard vise en tango, mens Sofie Lassen-Kahlke og Michael Olesen gav deres bud på en quickstep.

Traditionen tro var samtlige af de tidligere udstemte par fra sæsonen også på gulvet i finaleshowet for at vise, at de endnu ikke har glemt de trin, de har lært i konkurrencen.

Begge finalepar var også på gulvet i en historisk lang medleydans, hvor parrene sammen med alle de udstemte professionelle dansere gav smagsprøver på forskellige latinske danse i hele fire minutter.

Til sidst gjaldt det parrenes freestyles. Her dansede Iben Hjejle og Morten en følsom dans, der scorede topkarakterer fra dommerpanelet, mens Sofie Lassen-Kahlke og Michael Olesen fik salen til at gynge i deres helt egen koreografi. De fik også topkarakterer af dommerne.

I sidste ende var det dog seernes stemmer, der gjorde udfaldet af konkurrencen.