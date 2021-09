Sofie Carsten Nielsen i tale: Et møgår for De Radikale

Det har været et meget hårdt år for De Radikale, hvor partiets troværdighed er blevet udfordret af MeToo-sager om grænseoverskridende adfærd.

- I dag står jeg foran jer og holder min første landsmødetale som politisk leder. Efter et år, der på rigtig mange områder har været noget virkelig møg for vores parti, siger hun.

- Vi har, for åben skærm, taget en god bid af vores del af opgøret med krænkelser og sexisme, som alt for længe har taget bo i vores samfund. Det har ikke været kønt. Men nødvendigt.

- Vi er ikke i mål. Men vi er i gang. Det har været hårdt. Men det har langt fra været meningsløst. Jeg er stolt over, hvor vi er nået til. Og jeg er taknemmelig for, at I stadig er her, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale tog sidste efterår et kraftigt dyk i meningsmålingerne, som partiet endnu ikke har formået at reparere.

Det skete, efter at daværende politisk leder Morten Østergaard 7. oktober sidste år blev nødt til at trække sig.

De Radikale var et af de partier, der gik forrest i kampen mod seksuelle krænkelser, da MeToo-bølgen sidste år skyllede ind over Danmark.

Partiet viste sig imidlertid selv at have store problemer med krænkelser.

Sofie Carsten Nielsen, der havde været vidende om krænkelsessager mod Morten Østergaard, blev i oktober politisk leder efter et kampvalg mod Martin Lidegaard i folketingsgruppen.

Det blev imidlertid ikke begyndelsen til at få ro på. I stedet fulgte et pinefyldt år for partiet, hvor Martin Lidegaard blandt andet gik med tanker om at starte et nyt parti op.

I januar forlod både Ida Auken og Jens Rohde partiet til fordel for henholdsvis Socialdemokratiet og Kristendemokraterne.

Det endte med en borgfred, da Sofie Carsten Nielsen i februar gjorde Martin Lidegaard til næstformand.

I marts konkluderede en rapport fra videnscentret Kvinfo, at De Radikales håndtering af sager om seksuel chikane i partiet havde været "uhensigtsmæssig."

Og da der i sommer endelig så ud til at være kommet lidt ro på, fik De Radikale i august endnu en sag på halsen.

Fra den ene dag til den anden forlod partiets daværende retsordfører, Kristian Hegaard, politik, efter at flere sager om grænseoverskridende adfærd mod ham kom frem.

- Vi er blevet hånet og latterliggjort mange gange det seneste år, siger Sofie Carsten Nielsen.

- I den forbindelse kan jeg berolige statsministeren (Mette Frederiksen, S, red.) med, at det til tider ikke har været særligt lystbetonet at gå på arbejde som radikal leder.

- Men jeg har gjort det alligevel. Og følt mig mere radikal end nogensinde før, siger hun.