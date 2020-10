På et kort pressemøde fredag blev Sofie Carsten Nielsen (R) spurgt, om hun har hørt, om der var andre sager forbundet med Morten Østergaard: "Jeg er lige blevet bekendt med det her opslag, og jeg blev så i eftermiddag bekendt med, at der er en personalesag, hvor Morten Østergaard også er krænkeren", svarede hun.

Sofie Carsten Nielsen har kendt til endnu en intern krænkelsessag

De Radikales nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har siden 17. september vidst, at hendes partifælle Katrine Robsøe, der sidder i Folketinget, har følt sig krænket af Morten Østergaard.

Han var indtil onsdag leder af partiet.

Det skriver Sofie Carsten Nielsen i et opslag på Facebook mandag aften.

- Jeg har ikke talt om sagen offentligt af hensyn til Katrine (Robsøe, red.), som var meget berørt af det hele og ikke ønskede at skulle være en del af nogen som helst debat om dette, skriver hun.

Meldingen kommer, samme aften som Katrine Robsøe selv skriver på Facebook, at hun er én af de tre unavngivne kvinder, som Morten Østergaard fredag meddelte, at han har krænket.

Det skete ifølge Katrine Robsøe, da hun var studentermedhjælper i partiet i 2015.

Katrine Robsøe skriver ikke, hvordan hun præcist har oplevet at blive krænket. Men i en intern redegørelse mandag fremgår det, at Morten Østergaard skal have givet hende "uønsket seksuel opmærksomhed" i form af "upassende berøring".

Sofie Carsten Nielsen var indtil onsdag næstformand i Radikale Venstre og var således en del af partiets ledelse. Det var i den funktion, at Katrine Robsøe valgte at opsøge hende.

Morten Østergaard trådte onsdag tilbage, efter at det i folketingsgruppen kom frem, at han i en periode havde hemmeligholdt, at han stod bag en uønsket berøring på partifælle Lotte Rods lår for ti år siden.

Samme dag overtog Sofie Carsten Nielsen rollen som politisk leder.

På et kort pressemøde to dage efter blev hun spurgt, om hun havde hørt, om der var andre sager forbundet med Morten Østergaard.

Hun svarede, at hun netop var blevet gjort opmærksom på Morten Østergaards opslag på Facebook.

- Jeg er lige blevet bekendt med det her opslag, og jeg blev så i eftermiddag bekendt med, at der er en personalesag, hvor Morten Østergaard også er krænkeren, svarede hun.

En journalist spurgte: Har du i forløbet spurgt Morten Østergaard, om der er mere end det med Lotte (Rod, red.)?

- Det er jeg nødt til at sige, at det har jeg. Og jeg har ikke hørt om de her sager før, svarede hun.

Først efter pressemødet fortæller Katrine Robsøe den nyvalgte politiske leder, at hendes sag netop var en af de tre, som Morten Østergaard beskrev på Facebook. Det skriver de begge mandag.