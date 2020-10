Sofie Carsten Nielsen får opbakning fra hovedbestyrelse

En række sager om sexchikane internt i partiet har i de seneste par uger plaget De Radikale og ført til, at Morten Østergaard måtte forlade sin post som politisk leder for partiet.

Han blev erstattet af Sofie Carsten Nielsen, der hurtigt fik kritik for at have været vidende om flere sager, hvor Morten Østergaard blev beskyldt for at have krænket partimedlemmer.

Sofie Carsten Nielsen får nu fuld opbakning fra partiets hovedbestyrelse.

Det siger landsformand Svend Thorhauge efter et møde i hovedbestyrelsen tirsdag aften.

- Vi har haft en rigtig god samtale i hovedbestyrelsen, og der er givet en meget stor opbakning til Sofie Carsten Nielsen som ny gruppeformand for folketingsgruppen, siger han.

På hovedbestyrelsesmødet har de seneste ugers håndtering af personsager med folk, der har følt sig krænket, været et tema.

- Vi har jo haft skænderi for åbent tæppe, siger Svend Thorhauge.

De Radikale er organiseret på den måde, at folketingsgruppen og hovedbestyrelsen er ligestillede.

Derfor kan hovedbestyrelsen eller landsformanden ikke fjerne den politiske leder.

Sofie Carsten Nielsen udtrykker efter at mødet med hovedbestyrelsen taknemmelighed over opbakningen til hendes lederskab.

- Tak til den radikale hovedbestyrelse for opbakningen og for et rigtig godt, åbent og ærligt møde her til aften. Det er altid i de radikale rødder, man finder styrke, skriver hun på Facebook.

Svend Thorhauge oplyser, at partiet i kølvandet på krænkelsessager vil udarbejde en samværspolitik og oprette en uafhængig instans, som folk, der føler sig krænkede, kan komme til.

Morten Østergaard forlod onsdag i sidste uge posten som politisk leder og gruppeformand i De Radikales folketingsgruppe, efter at han havde erkendt at være manden bag en næsten 10 år gammel krænkelse mod partifællen Lotte Rod.

Den afgåede partileder sygemeldte sig mandag på ubestemt tid. Offentligheden har fået kendskab til, at der er fire sager, hvor kvinder har oplevet krænkende adfærd fra Morten Østergaard.

Svend Thorhauge siger, at han ikke ved, hvad Morten Østergaard fejler.