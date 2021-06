Sofie Carsten Nielsen: Politik er gået i stykker

Dansk politik anno 2021 formår ifølge De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, ikke at løse samfundets store udfordringer.

- Politik, som vi kender det, magter ikke opgaven. De store problemer bliver ikke løst. Fordi politik mangler ilt, idéer og visioner.

- Politik er ikke længere stedet, hvor vi tør drømme stort om det samfund, vi kunne blive. Men der, hvor vi lukker huller i og syer lapper på det samfund, vi har.

- Politik er gået i stykker, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Derfor må vi tænke politik ud af kasserne. I hvert fald hvis vi vil skabe de radikale forandringer, der faktisk gør menneskers liv radikalt bedre. Og det vil jeg, siger hun.

Den radikale leder bruger folkeskolereformen fra 2014 som et eksempel på et område, hvor politikerne ikke har gjort det godt nok.

Reformen var fyldt med gode intentioner, men er blevet dårligt udført, mener hun. På syv år har der ingen fremgang været i folkeskolen. Groft sagt. Det haster med at relancere folkeskolen, tilføjer hun.

Ikke kun i forhold til folkeskolen, men også andre af samfundets store udfordringer, efterlyser Sofie Carsten Nielsen hjælp til. Gerne ude fra magtens centrum på Christiansborg. Hun "låner" gerne sit job ud til mennesker, som sidder inde med gode idéer.

- For jeg tror på, at der findes en person derude med en ny idé til, hvordan vi former fremtidens skole, som vi ikke selv er kommet på inde på Christiansborg.

- Og jeg tror inderligt på, at vi har brug for nye tanker, nye idéer og nye mennesker i dansk politik. For vi kan som Einstein sagde ikke løse vores problemer med den samme tankegang, der skabte dem. Vi må tænke nyt, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg håber, der sidder rigtigt mange derude, som savner at være mere involveret i udviklingen af vores samfund, end krydset i stemmeboksen hvert fjerde år lægger op til, siger den radikale leder.