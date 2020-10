Sofie Carsten Nielsen har fået en tung begyndelse på livet som radikal leder. Morten Østergaards krænkelsessager hænger som en tung skygge over partiet lige nu.

Sofie Carsten Nielsen: Østergaard har fortiet andre krænkelser

Hvis man skal tro De Radikales nye leder, Sofie Carsten Nielsen, så har partiets detroniserede leder Morten Østergaard løjet hende lige direkte op i ansigtet i forhold til, om han havde flere krænkelsessager på cv'et ud over den nu meget omtalte med partifællen Lotte Rod.

- Det er jeg nødt til at sige, at ja, det har jeg, og jeg har ikke hørt om de her sager før, svarer Sofie Carsten Nielsen på spørgsmålet om, hvorvidt hun har spurgt Østergaard til eventuelle flere sager med ham.

Hun tilføjer, at hun først fredag eftermiddag er blevet bekendt med, at Østergaard er i centrum i flere krænkelsessager.

Sofie Carsten Nielsen har i en årrække været en del af ledelsen i folketingsgruppen og kørt et tæt parløb med Østergaard, som onsdag gik af som politisk leder.

Sofie Carsten Nielsen siger, at hun er "vred" og "ked af det", efter at Østergaard fredag på Facebook har indrømmet, at der er tre yderligere krænkelsessager med ham i centrum.

- Det gør mig først og fremmest vred, fordi vi skal være et parti, hvor man kan være uden at blive krænket, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Det gør mig ked af det, fordi der må ikke være nogen, der føler sig sviget i Radikale Venstre. Det har jeg behov for at sige her.

- Hvis der er flere, som føler, at det har vi ikke håndteret ordentligt, hvis nogen er blevet krænket her, så håber jeg, at de vil komme, så vi kan gøre det ordentligt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun vil ikke svare på, om Østergaard fortsat har en fremtid i partiet.

- Det, synes jeg, helt ærlig ikke er det vigtigste spørgsmål lige nu. Det vigtigste for mig er at sige, at vi skal være et parti, som behandler folk ordentligt, og hvor man ikke bliver krænket.

- Det er det, jeg kommer til at bruge mine kræfter på, siger Sofie Carsten Nielsen.

SPØRGSMÅL: Østergaard har vel ikke behandlet folk ordentligt. I hvert fald er der personer, han ikke har behandlet ordentligt. Kan han så være en del af partiet?

- Det er jo helt tydeligt, siger hun med henvisning til, at Østergaard ikke har behandlet en række personer ordentligt.

Morten Østergaard trak sig onsdag som leder for De Radikale. Det skete, efter at han havde indrømmet, at det var hans hånd, der var på partifælle Lotte Rods lår for ti år siden.

Lotte Rod fortalte i september om at have oplevet uønskede berøringer i regi af De Radikale.

Svend Thorhauge, landsformand for De Radikale, oplyser i en sms til Ritzau, at han heller ikke har kendt til de nye krænkelsessager med Østergaard i centrum før fredag. Han har ikke yderligere kommentarer.

Sofie Carsten Nielsen vandt onsdag kort tid efter Østergaards exit som leder et kampvalg mod Martin Lidegaard om at blive ny frontfigur for De Radikale.