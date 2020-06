Artiklen: Søren Ulrik Thomsen stopper som formand for skandaleramt akademi

For få måneder siden forlod fire medlemmer Det Danske Akademi i protest over et femte medlem.

Søren Ulrik Thomsen stopper som formand for Det Danske Akademi efter kun to et halvt år på posten. Det skriver Politiken.

Det sker, få måneder efter at de fire forfattere Suzanne Brøgger, Ida Jessen, Jens Smærup Sørensen og Astrid Saalbach forlod akademiet.

Det skete i protest over medlemmet Marianne Stidsen, der er lektor.

Hun har været en kontroversiel skikkelse i MeToo-debatten, hvor kvinder på sociale medier har omtalt overgreb.

Hun har blandt andet sammenlignet bevægelsen med en terrorbevægelse.

Søren Ulrik Thomsen fortsætter dog som aktivt medlem af akademiet, oplyser han til Politiken efter akademiets møde mandag. Det var det første i månedsvis.

Ny mand i spidsen for Det Danske Akademi er Lasse Horne Kjældgaard, der er professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet.

Han har været medlem af akademiet siden 2013.

Den nye sekretær, som formandens officielle titel er, har endnu ikke fundet en løsning på akademiets problemer, skriver han til Politiken.

- Det glæder mig meget, at vi har kunnet samles om at vælge en sekretær. Jeg har selvfølgelig ingen færdigformuleret løsning på Akademiets vanskeligheder, men håber, at vi i fællesskab kan finde ud af noget.

- Det føler jeg mig bestyrket i efter i dag, skriver han.

Det Danske Akademi blev stiftet i 1960 og har til formål at "virke for danske sprog og ånd" - hvilket blandt andet sker ved uddeling af priser.

Hvert andet år uddeles prisen Den Store Pris, der er på 300.000 kroner. Den gik i 2018 til forfatteren Christina Hesselholdt.

Akademiet består af op til 20 medlemmer, der hovedsagelig er skønlitterære forfattere og litteratur- eller sprogforskere.

Medlemmerne mødes normalt månedligt i Karen Blixens hjem Rungstedlund. Forfatteren var med til at stifte akademiet.