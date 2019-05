Søren Pape trækker sig hvis De Konservative går tilbage

- Hvis vi får færre end seks mandater, hvorfor i himlens navn skulle jeg så blive ved med at have det her job. Det giver ingen mening, siger Søren Pape Poulsen til DR Nyheder.

Samme melding kom fra partiformanden og justitsministeren i P3-programmet "Toft & Co." mandag eftermiddag.

Da vært Julie Toft spurgte Søren Pape Poulsen, om han vil gå af som formand for partiet, hvis det mister mandater ved valget, var svaret:

- Ja. Hvad i himlens navn skulle jeg være der for, hvis jeg laver et dårligere valg end seks mandater? Jeg tror på, at vi går frem den her gang, og det ser det da heldigvis også ud til, sagde Søren Pape Poulsen.

Søren Pape Poulsen mener selv, at udmeldingen logisk.

- Det giver da sig selv. Vi fik det dårligste valg nogensinde ved det seneste folketingsvalg, og hvis det bliver ringere den her gang, så er det da ikke mig, (der skal være formand, red.), siger Søren Pape Poulsen.

Han henviser til folketingsvalget i 2015, hvor de Konservative fik seks mandater svarende til 3,4 procent af stemmerne.

Søren Pape Poulsen understreger, at det "heldigvis" ser ud til, at vælgeropbakningen til de Konservative vil vokse ved det kommende valg. Og i så fald vil han bestemt fortsætte som partiformand for de Konservative, fastslår han.

- Jeg tror, vi får et styrket parti. Det tyder alting på, siger Søren Pape Poulsen til DR.

I Ritzau Index, som er et gennemsnit af meningsmålingerne, står De Konservative til at få fremgang til 4,3 procent af stemmerne.