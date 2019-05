Søren Pape afviser at basere regering på Paludan-mandater

De Konservatives formand kan ikke se sig selv være i en regering, der er baseret på stemmer fra Stram Kurs.

- Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal kunne basere en regering på ham overhovedet, siger Søren Pape Poulsen.

- Jeg forstår, at han (Rasmus Paludan, red.) ikke tilhører nogen blok. Jeg lytter til hans politik, men jeg er ikke helt klar over, hvad den er endnu.

- Men af det, som jeg har læst og lyttet mig frem til, vil jeg ærligt talt have meget, meget svært ved at se, hvad i himlens navn vi skal samarbejde om.

- Så jeg kommer ikke til at sidde i en regering, der baserer sig på hans stemmer, siger justitsministeren.

Søren Pape Poulsen gør i samme øjemed opmærksom på, at han godt kan komme til at stemme på samme måde som Stram Kurs i nogle sager.

- Jeg går da ud fra, at hvis vi har et borgerligt flertal, så er det okay, hvis jeg lægger et forslag i Folketingssalen om for eksempel at stramme reglerne om banderne. Så håber jeg, at jeg godt må stemme for det, selv om han også stemmer for det.

- Men der er forskel på det og så at skulle basere sin regering på en mand med de synspunkter, han har. Det kan jeg ikke se mig selv gøre, siger justitsministeren.

Søren Pape Poulsen har ikke noget til overs for den måde, som Rasmus Paludan har ageret, blandt andet med afbrændinger af koranen.

Stram Kurs ønsker islam forbudt i Danmark.

- Jeg er politisk uenig med Stram Kurs, lige som jeg er uenig med Enhedslisten, Klaus Riskær Pedersen og mange andre.

- Det, som Stram Kurs har stået for, med den måde, de har prædiket had på, det bryder jeg mig simpelthen ikke om, siger Søren Pape Poulsen.